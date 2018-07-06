"Puma" в видеоролике презентовала домашнюю форму "Милана" на сезон 2018/2019

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"Puma" в видеоролике презентовала домашнюю форму "Милана" на сезон 2018/2019Немецкая компания "Puma" в видеоролике презентовала домашний комплект игровой формы "Милана" на сезон 2018/2019.

Напомним, "Милан" согласовал контракт с форвардом сборной Италии. | soccernews.ru

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