Пункт в контракте Роналдиньо с "Фламенго" позволял игроку посещать ночные клубы
Стали известны некоторые детали контракта Роналдиньо с "Фламенго".
Как сообщает beIN Sport, в договоре был пункт, который позволял футболисту два раза в неделю ходить в ночной клуб. Отмечается, что без этого пункта Роналдиньо отказывался переходить в клуб.
Роналдиньо выступал за "Фламенго" с 2011 по 2012 год. Бразилец наиболее известен по игре в "Барселоне" (2003-2008).
В настоящее время Роналдиньо находится под домашним арестом в Парагвае, где его обвиняют в подделке документов.
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