"Пушкари" опять расстреляны: "Манчестер Сити" быстро разделался с "Арсеналом"

В перенесенном противостоянии 28-го тура английской Премьер-Лиги "Арсенал" в родных стенах принимал "Манчестер Сити". Несколько дней назад команды уже встречались между собой в Лондоне, вот только происходило это на нейтральном стадионе "Уэмбли" и в рамках финальной схватки Кубка лиги. В воскресенье "горожане" очень легко разобрались с "канонирами", забив тем три безответных мяча. Но чемпионат Англии – совсем другой турнир, а манкунианцы в последние годы не так успешны в выездных матчах против подопечных Арсена Венгера, поэтому были все основания полагать, что столичному клубу удастся взять реванш.

"Арсеналу" зачетные баллы нужны как воздух, ведь лондонская команда всерьез рискует второй год подряд остаться без Лиги Чемпионов, а это здорово бьет по престижу клуба. "Сити" давным-давно все признали чемпионом и связи с этим осталась всего одна интрига – за сколько туров до окончания чемпионата манкунианцы уже де-юре оформят статус лучшей команды АПЛ 2017/2018. Что касается стартовых составов, то у обеих команд имелись определенные кадровые проблемы. Еще по ходу предыдущего поединка "канониры" и "горожане" лишились своих основных исполнителей Начо Монреаля и Фернандиньо, которых и тогда и на этот раз заменили Сеад Колашинац и Бернарду Силва. Кроме того, Арсен Венгер решил поменять тактику и выпустил более атакующую одиннадцатку, поместив на поле сразу двух номинальных форвардов Обамеянга и Уэлбэка.

Мотивированные хозяева очень бодро начали встречу и первыми создали опасный момент: Компани срезал мяч в собственные ворота после прострела Рэмзи, но Эдерсон успел среагировать и накрыл его телом. Правда, недолго лондонская музыка играла – уже на 15-й минуте гости открыли счет: Сане классно ушел от нескольких игроков "пушкарей" и отдал пас на Бернарду Силву, который прицельным ударом в дальнюю "девятку" заставил капитулировать Петра Чеха.

Во второй половине первого тайма "Сити" стал наращивать преимущество и "Арсенал" посыпался. Просто волшебная комбинация "голубых" на 28-й минуте завершилась взятием ворот: в завершающей фазе атаки Агуэро ассистировал Давиду Силве, а испанец без шансов для вратаря запулил сферу точно под перекладину. Не успели подопечные Венгера прийти в себя, как ребята Гвардиолы довели счет до разгромного: очередная потрясающая комбинация манкунианцев на этот раз завершилась голом Сане. Еще до перерыва гости обязаны были забивать и четвертый, но Чех отвержено спас свою команду.

В начале второй половины встречи "Арсенал" получил имел возможность сохранить интригу. Отаменди в пределах штрафной площади сбил Мхитаряна и арбитр без раздумий назначил пенальти. Пробивать одиннадцатиметровый взялся Обамеянг, но Эдерсон прыгнул по мячу и не прогадал – счет остался прежним. После этого совсем стало грустно на стадионе, болельщики стремительно покидали свои места, а на лице французского наставника "канониров" была видна обреченность.

Итак, "Манчестер Сити" во второй раз за последние четыре дня разгромил "Арсенал" и практически лишил лондонцев всех шансов на попадание в зону Лиги Чемпионов.

"Арсенал" – "Манчестер Сити" – 0:3

Голы: Бернарду Силва, 15 – 0:1, Давид Силва, 28 – 0:2, Сане, 33 – 0:3

"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Колашинац, Рэмзи, Джака, Мхитарян, Озил, Уэлбэк, Обамеянг

"Ман Сити": Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Компани, Отаменди, Данило, Де Брюйне, Гюндоган, Давид Силва (Жезус, 87), Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Яя Туре, 82)

На 53-й минуте Обамеянг не реализовал пенальти (вратарь)

Богдан Архипенко

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