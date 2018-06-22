Пушков: "Аргентина сыграла бы лучше без Месси"

2 Теги лионель мессиаргентина

Пушков: "Аргентина сыграла бы лучше без Месси"Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что сборная Аргентины добилась бы лучшего результата без нападающего Лионеля Месси.

Вчера аргентинцы уступили сборной Хорватии со счетом 0:3.

"Соперничества Роналду и Месси не вышло: первый забивает в каждом матче, второй не способен даже забить пенальти и его просто нет на поле. Сборная Аргентина играла бы лучше без Месси. Он - иллюзия, мираж, призрак", -  написал он.

Сборная Аргентины с одним очком занимает третье место в своей группе и рискует покинуть турнир.

Читайте:  Игроки сборной Аргентины потребовали увольнения Сампаоли до матча с Нигерией | soccernews.ru

Комментарии
попан

пушок петушок.. ты вообще упади

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Дмитрий

Я лично не понимаю этого мнения,в Португалии стараются играть на Роналду,а в первом тайме Месси коснулся мяча 20 раз,поэтому тут дело не в Месси,тут дело в команде.Футбол-это прежде командная игра!

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