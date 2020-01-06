"Пустое поколение": Орлов жёстко раскритиковал российских игроков "Зенита"
Известный телекомментатор Геннадий Орлов признался, что крайне недоволен технической оснащённостью российских футболистов, выступающих в "Зените".
"Вы посмотрите: чуть увеличивается скорость, и нашему футболисту требуется три-четыре касания, чтобы мяч укротить. Вспомните показательный момент: в Лиссабоне диагональ идёт слева направо от Ракицкого - он мастер на такие штуки, и Смольников, казалось бы, опытнейший футболист, не может принять эту передачу. Вышел на замену Сутормин - аналогичная картина.
Не могут обработать мяч, не хватает техники. Это огромнейшая проблема для всех наших футболистов. Раньше обычно пеняли на плохие поля. Да, это, конечно, порой мешало блеснуть техникой. Но сегодня-то поля уже появились, есть у нас культура полей. Что тогда? Мало тренируются! Перед Новым годом мы в студии итожили первую часть сезона, работали приглашёнными экспертами Аршавин и Широков, а я выходил по скайпу. Спросил их в лоб: "Что нужно зенитовским ребятам, тем же Кузяеву, Оздоеву, Ерохину, чтобы научиться играть в пас?". И Аршавин с Широковым в один голос сказали: "Так уже поздно!". Понимаете?
Они не обучены. Они на таких зарплатах и контрактах, а не умеют. И это уже всё - пустое поколение. Надо срочно молодых сейчас поднимать. Юрий Морозов, уверен, это сделал бы, а Семак не сможет - опасается результатом рисковать. Но рисковать придётся. И всем тренерам предстоит это делать - вводить молодых, и именно своих. Потому что на следующий сезон - новый лимит", - сказал Орлов.
Напомним, что "Зенит" уверенно лидирует в РПЛ по итогам 19 туров. При этом из Лиги Чемпионов питерская команда вылетела уже по итогам группового этапа, заняв последнее место в квартете с "РБ Лейпциг", "Лионом" и "Бенфикой".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15