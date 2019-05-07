Пустовойтова займется судейством в ФНЛ

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров рассказал, что Анастасия Пустовойтова может быть с нового сезона привлечена к матчам ФНЛ.

«Мы привлекали ее к работе в ПФЛ. Она сдала полностью мужской тест на сборах, она прогрессирует. Говорить о РПЛ пока рано. Мужской футбол быстрее, чем женский, и женщина не всегда может успеть, но если все получится, то я был бы только рад», – цитирует Егорова "Чемпионат".

Пустовойтова назначена на финальный матч женской Лиги чемпионов. Игра пройдет в Будапеште 18 мая в 19:00 по московскому времени. В решающем поединке сыграют французский "Лион" и испанская "Барселона".