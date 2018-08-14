Путь к Лиге Чемпионов: киевское "Динамо" принимает "Славию"
"Динамо" Киев – "Славия"
Стадион: НСК "Олимпийский" (Киев, Украина)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Даниэль Стефански (Польша)
Путевку в раунд плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов киевское "Динамо" и пражская "Славия" разыграют в Киеве. Счет первого матча (1:1) позволяет украинскому клубу играть дома от обороны. Команде Александра Хацкевича не обязательно забивать. А вот гостям из столицы Чехии гол на "Олимпийском" нужен как воздух. Ведь при нулях дальше пойдет вице-чемпион Украины.
"Динамо" в этом сезоне почти не пропускает, что является отличительной особенностью в игре команды. Собственно, гол "Славии" в пражском матче данного противостояния стал первым в пассиве киевлян за последний месяц. К слову, украинский клуб был близок к тому, чтобы добиться "сухой" победы и на "Эден Арене", но упустил преимущество в счете всего за минуту до финального свистка.
В минувший уик-энд киевляне не играли. Их матч национального первенства с "Мариуполем" был перенесен на сентябрь. Поэтому у команды Хацкевича была ровно неделя, чтобы основательно подготовиться к "Славии".
Пражане в свою очередь провели встречу чемпионата Чехии, в которой минимально (1:0) переиграли команду "Млада Болеслав". Команда Йиндржиха Трпишовского мощно выглядит на старте сезона и вполне может перевести игру в овертайм.
Одно из достоинств и преимуществ "Славии" перед "Динамо", которое гости точно постараются использовать – второй этаж и стандартные положения как таковые. В Праге в этих компонентах игры чехи оппонента превзошли, за счет чего держали в напряжении оборону визави львиную долю матча. Даже с учетом того, что в день матча в столице Украины обещают такую же аномальную жару, как и в Чехии неделю назад, ввиду необходимости забивать темп матча попытаются задавать как раз гости.
Интересные факты противостояния "Динамо" и "Славии":
В последних пяти матчах "Динамо" пропустило один мяч
В текущем сезоне "Славия" не проигрывает в официальных играх
"Красно-белые" никогда не выигрывали на выезде в квалификации ЛЧ (7 матчей)
Киевляне в текущем сезоне не забивают больше одного мяча
Ориентировочные составы на игру:
"Динамо": Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Вербич, Беседин.
"Славия": Коларж – Цоуфал, Нгаджу, Покорны, Боржил, Гушбауэр, Стох, Соучек, Бэлуцэ, Змргал, Тецл.
Прогноз на матч "Динамо" – "Славия":
Так как динамовцев в Киеве устроит даже нулевая ничья, вряд ли Александр Хацкевич будет перекраивать в своей команде защитную модель игры. Ведь на старте сезона она оправдывает себя в полной мере. Киевляне уже дважды победили прямого конкурента "Шахтер", что говорит о хорошей физической и тактической формах игроков. Соответственно, в этом поединке стоит ожидать много борьбы и минимум моментов, которые хозяева вполне могут реализовать на контратаках.
Букмекеры считают, что у хозяев поля гораздо больше шансов победить, предлагая на победу "Динамо" ставку со средним коэффициентом 1.85 баллов, в то время как на успех пражан ставка принимается в пределах 4.90 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.25 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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