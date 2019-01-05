Путь к свободе. 5 классных игроков, доступных бесплатно

Первого числа текущего месяца в Европе открылось трансферное окно – самая любимая пора для поклонников футбола, которые неустанно проверяют различные сайты в поисках новой информации о продажах и покупках любимого клуба. Есть большое количество игроков, доступных совершенно бесплатно – они обрели статус свободных агентов и теперь вправе выбирать варианты для продолжения карьеры.

5. Фелипе Сантана (Бразилия, 32 года).

Центральный защитник, рост которого достигает отметки в 196 сантиметров, имел честь на протяжении целого месяца тренироваться в «Кубани» вместе с Андреем Аршавиным. Если отбросить шутки в сторону, можно порекомендовать опытного защитника ряду клубов. Статусом свободного агента его наделил бразильский «Атлетико Минейро», расположение которого бывший игрок «Боруссии» и «Шальке» покинул в конце апреля прошлого года. С тех пор огромный уроженец Рио Карло тренируется по индивидуальной программе, надеясь обрести новое место работы в скором времени. После перехода в «Шальке» болельщики» дортмундской команды подвергли Сантану жесточайшей критике. Сантана всегда отличался классным отбором мяча, ведением борьбы на втором этаже, а также грамотным выбором позиции. Как известно, отношения между двумя клубами доходят до точки кипения, поэтому бразильцу пришлось довольно несладко. Сантана дважды становился чемпионом Германии, однажды побеждал в чемпионате Греции, однако в расположение сборной Бразилии его ни разу не приглашали. Непонятно, в каких кондициях сейчас пребывает южноамериканец, однако вполне возможно, что его кандидатура заинтересует российские или турецкие клубы. Нельзя исключать вариант продолжения карьеры в Китае или США, куда зачастую приезжают опытные игроки после тридцати лет.

4. Габриэль Агбонлахор (Англия, 32 года).

Здоровяка из «Виллы» все прекрасно помнят. Невзирая на склонность к провождению времени в тренажерном зале, Агбонлахор выглядел подвижным и мобильным, однако боссы «вилланов» посчитали, что игрок стал тяжеловесным, и не предложили новый контракт. На протяжении тринадцати лет кряду англичанин верой и правдой служил родной команде и родному городу, однако с первого июля прошлого года находится в статусе свободного агента. Человек, проведший 341 матч в Премьер-Лиге и Чемпионшипе в футболке «Виллы», стал бы идеальным приобретением для команд Чемпионшипа. Условному «Кардиффу» требуется хороший нападающий со спектром умений, и Агбонлахор пришелся бы ко двору. Да, он не штампует голы и не коллекционирует голевые передачи, однако он не бомбардир, а нападающий, и с нападением на чужие ворота Габи, как ласково его звали в «Вилле», всегда справлялся фантастически. Прессинг, умение играть корпус в корпус – все это говорит в пользу Агбонлахора.

3. Бенуа Ассу - Экотто (Камерун, 34 года).

Мировую известность защитник с африканскими косичками получил несколько лет назад, когда во время интервью заявил, что футбол – это работа, и он его вообще не любит. Многие удивились словам лефтбека «Тоттенхэма» (на тот момент), однако БАЭ никогда не лез за словом в карман и предпочитал вступать в конфликты – то с болельщиком после игры против «Вулверхэмптона», то с Бенджи Муканджо на чемпионате мира. В прошлом сезоне камерунец играл за «Метц, однако с июля находится в свободном плавании и рассматривает вариант с завершением карьеры. Бенуа отличался хорошим дальним ударом (жаль, что нечасто забивал), хорошей скоростью и контролем мяча, но выше головы прыгнуть не удалось – серебряные медали Кубка Лиги 2009-го года стали вершиной его карьеры.

2. Богдан Станку (Румыния, 31 год).

Лучший бомбардир сборной Румынии на чемпионате Европы трехлетней давности освободился от контрактных обязательств с «Бурсаспором» в начале прошлого месяца. Станку можно считать игроком одного момента – он никогда не выгрызал мяч, не старался до последнего его выцарапывать или прессинговать до потери пульса. Главным качеством румына считается голевое чутье и умение оказываться в нужном месте в нужное время. Львиную долю карьеры он провел в Турции - в его послужном списке «Бурсаспор», «Генчлербирлиги», «Ордуспор» и «Галатасарай». Единственным международным турниром для Станку стало то самое первенство Европы, но здесь винить нужно не Станку, а бардак в румынском футболе и его партнеров по команде. Кому мог бы пригодиться румын? Пожалуй, не стоит покидать пределы Турции, где у него получается достаточно хорошо. Вполне возможно, что Станку мог бы отправиться и в Россию – «Ростову» или «Оренбургу» стоит присмотреться к персоне 31-летнего форварда.

1. Венсан Эньяма (Нигерия, 36 лет).

Классный вратарь, на протяжении семи лет защищавший цвета французского «Лилля», встретил осень без клуба. В последнем сезоне он не играл за команду – ни единого раза Эньяму даже не включали в число запасных. Мало кто знает, что нигериец, игравший за тель-авивский «Хапоэль», забил девять голов с пенальти. Да-да, вратарь неоднократно «наказывал» своих коллег по амплуа после исполнения 11-метровых ударов. В «Лилле», конечно, такого не было – уровень французского первенства на порядок сильнее израильского, поэтому голкиперу приходилось наблюдать из штрафной площади за тем, как форварды «догов» поражают ворота соперников с точки. Кто бы мог предложить Венсану контракт? Любой французский клуб из второй десятки был бы рад заручиться услугами столь опытного вратаря, принимавшего участие на трех чемпионатах мира. Возвращение в Израиль также можно держать в уме – в этой стране у нигерийского стража ворот большое количество поклонников среди тренеров и селекционеров.

Продолжение следует...

Георгий Артмеладзе

