Путь к свободе. 5 классных игроков, доступных бесплатно

Теги габриэль агбонлахорбенуа ассу-экотто

Путь к свободе. 5 классных игроков, доступных бесплатно

Первого числа текущего месяца в Европе открылось трансферное окно – самая любимая пора для поклонников футбола, которые неустанно проверяют различные сайты в поисках новой информации о продажах и покупках любимого клуба. Есть большое количество игроков, доступных совершенно бесплатно – они обрели статус свободных агентов и теперь вправе выбирать варианты для продолжения карьеры. 

5. Фелипе Сантана (Бразилия,  32 года).

Центральный защитник, рост которого достигает отметки в 196 сантиметров, имел честь на протяжении целого месяца тренироваться в «Кубани» вместе с Андреем Аршавиным. Если отбросить шутки в сторону, можно порекомендовать опытного защитника ряду клубов. Статусом свободного агента его наделил бразильский «Атлетико Минейро», расположение которого бывший игрок «Боруссии» и «Шальке» покинул в конце апреля прошлого года. С тех пор огромный уроженец Рио Карло тренируется по индивидуальной программе, надеясь обрести новое место работы в скором времени. После перехода в «Шальке» болельщики» дортмундской команды подвергли Сантану жесточайшей критике. Сантана всегда отличался классным отбором мяча, ведением борьбы на втором этаже, а также грамотным выбором позиции. Как известно, отношения между двумя клубами доходят до точки кипения, поэтому бразильцу пришлось довольно несладко. Сантана дважды становился чемпионом Германии, однажды побеждал в чемпионате Греции, однако в расположение сборной Бразилии его ни разу не приглашали. Непонятно, в каких кондициях сейчас пребывает южноамериканец, однако вполне возможно, что его кандидатура заинтересует российские или турецкие клубы. Нельзя исключать вариант продолжения карьеры в Китае или США, куда зачастую приезжают опытные игроки после тридцати лет. 

4. Габриэль Агбонлахор (Англия, 32 года).

Здоровяка из «Виллы» все прекрасно помнят. Невзирая на склонность к провождению времени в тренажерном зале, Агбонлахор выглядел подвижным и мобильным, однако боссы «вилланов»  посчитали, что игрок стал тяжеловесным, и не предложили новый контракт. На протяжении тринадцати лет кряду англичанин верой и правдой служил родной команде и родному городу, однако с первого июля прошлого года находится в статусе свободного агента. Человек, проведший 341 матч в Премьер-Лиге и Чемпионшипе в футболке «Виллы», стал бы идеальным приобретением для команд Чемпионшипа. Условному «Кардиффу» требуется хороший нападающий со спектром умений, и Агбонлахор пришелся бы ко двору. Да, он не штампует голы и не коллекционирует голевые передачи, однако он не бомбардир,  а нападающий, и с нападением на чужие ворота Габи, как ласково его звали в «Вилле», всегда справлялся фантастически. Прессинг, умение играть корпус в корпус – все это говорит в пользу Агбонлахора. 

3. Бенуа Ассу - Экотто (Камерун, 34 года).  

Мировую известность защитник с африканскими косичками получил несколько лет назад, когда во время интервью заявил, что футбол – это работа, и он его вообще не любит. Многие удивились словам лефтбека  «Тоттенхэма» (на тот момент), однако БАЭ никогда не лез за словом в карман и предпочитал вступать в конфликты – то с болельщиком после игры против «Вулверхэмптона», то с Бенджи Муканджо на чемпионате мира. В прошлом сезоне камерунец играл за «Метц, однако с июля находится в свободном плавании и рассматривает вариант с завершением карьеры. Бенуа отличался хорошим дальним ударом (жаль, что нечасто забивал), хорошей скоростью и контролем мяча, но выше головы прыгнуть не удалось – серебряные медали Кубка Лиги 2009-го года стали вершиной его карьеры. 

2. Богдан Станку (Румыния, 31 год).

Лучший бомбардир сборной Румынии на чемпионате Европы трехлетней давности освободился от контрактных обязательств с «Бурсаспором» в начале прошлого месяца. Станку можно считать игроком одного момента – он никогда не выгрызал мяч, не старался до последнего его выцарапывать или прессинговать до потери пульса. Главным качеством румына считается голевое чутье и умение оказываться в нужном месте в нужное время. Львиную долю карьеры он провел в Турции - в его послужном списке «Бурсаспор», «Генчлербирлиги», «Ордуспор» и «Галатасарай». Единственным международным турниром для Станку стало то самое первенство Европы, но здесь винить нужно не Станку, а бардак в румынском футболе и его партнеров по команде. Кому мог бы пригодиться румын? Пожалуй, не стоит покидать пределы Турции, где у него получается достаточно хорошо. Вполне возможно, что Станку мог бы отправиться и в Россию – «Ростову» или «Оренбургу» стоит присмотреться к персоне 31-летнего форварда. 

1. Венсан Эньяма (Нигерия, 36 лет).

Классный вратарь, на протяжении семи лет защищавший цвета французского «Лилля», встретил осень без клуба. В последнем сезоне он не играл за команду – ни единого раза Эньяму даже не включали в число запасных. Мало кто знает, что нигериец, игравший за тель-авивский «Хапоэль», забил девять голов с пенальти. Да-да, вратарь неоднократно «наказывал» своих коллег по амплуа после исполнения 11-метровых ударов. В «Лилле», конечно, такого не было – уровень французского первенства на порядок сильнее израильского, поэтому голкиперу приходилось наблюдать из штрафной площади за тем, как форварды «догов» поражают ворота соперников с точки. Кто бы мог предложить Венсану контракт? Любой французский клуб из второй десятки был бы рад заручиться услугами столь опытного вратаря, принимавшего участие на трех чемпионатах мира. Возвращение в Израиль также можно держать в уме – в этой стране у нигерийского стража ворот большое количество поклонников среди тренеров и селекционеров.

Продолжение следует...

Георгий Артмеладзе
 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов