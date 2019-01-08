Путь к свободе. 5 классных игроков, доступных бесплатно. Вторая часть

Первого числа текущего месяца в Европе открылось трансферное окно – самая любимая пора для поклонников футбола, которые неустанно проверяют различные сайты в поисках новой информации о продажах и покупках любимого клуба. Есть большое количество игроков, доступных совершенно бесплатно – они обрели статус свободных агентов и теперь вправе выбирать варианты для продолжения карьеры.

ПУТЬ К СВОБОДЕ. 5 КЛАССНЫХ ИГРОКОВ, ДОСТУПНЫХ БЕСПЛАТНО. Часть первая

5. Эфе Амброус (Нигерия, 30 лет).

Центральный защитник сборной Нигерии, львиную долю карьеры проведший на полях Шотландии, с начала наступившего года пребывает в статусе свободного агента. На протяжении двух лет он защищал цвета «Хайберниана», куда перебрался сначала на правах аренды из «Селтика». Эфе – универсальный футболист, который за годы игры в «Селтике» действовал справа и слева в обороне, а также эпизодически исполнял роль опорного полузащитника. Четырехкратный чемпион Шотландии, Амброус выступал за национальную сборную Нигерии четыре с половиной года назад на чемпионате мира. Достаточно рослый оборонец (рост Эфе достигает отметки в 190 сантиметров) может пригодиться клубам Шотландии и Англии, которые испытывают проблемы с построением игры в защите. Например, «Фулхэм» мог бы с руками оторвать уроженца Кадуны, равно как и «Кардифф», испытывающий дефицит качественных игроков на данной позиции.

4. Торнике Окриашвили (Грузия, 26 лет).

Грузинский полузащитник атакующего плана из-за различного рода травм бесславно завершил свое двухлетнее пребывание в «Краснодаре» - 4 игры за вторую команду в первом дивизионе (ФНЛ) и расторжение контракта. Переход в «Краснодар» рассматривался как перевалочный пункт для грузинского хавбека, в свое время демонстрировавшего футбол высокого качества в бельгийском чемпионате в футболке «Гента». Окриашвили рассчитывал заиграть на новом уровне и затем перейти в более статусную команду, однако все произошло иначе. Официально статус свободного агента Торнике, на протяжении трех лет числившийся игроком «Шахтера», заполучил в первый день 2019-го года и теперь волен самостоятельно распоряжаться судьбой. До перехода в стан «черно-зеленых» к нему проявлял серьезный интерес французский «Марсель», однако в нынешних кондициях игрок, отметившийся девятью точными выстрелами за сборную Грузии, может максимум остаться в России или вернуться в Турцию.

3. Якуб Блащиковски (Польша, 33 года).

Некогда лидер дортмундской «Боруссии» встретил 2019-й год игроком «Вольфсбурга», однако спустя пару суток руководство «волков» преподнесло поляку «приятный» сюрприз, в качестве новогоднего подарка расторгнув контракт вингера. Блащиковски, о тяжелой судьбе которого не раз и не два писали зарубежные газеты, дважды отправлялся на чемпионат Европы вместе с польской дружиной и однажды на чемпионат мира. Последнее событие в жизни Якуба случилось летом минувшего года, когда он приезжал в Россию. Оставлять двукратного чемпиона Германии на улице было нельзя (он мог бы сыграть добрую службу во второй части кампании), однако «Вольфсбург» принял решение отказаться от столь опытного футболиста посреди сезона. В текущем сезоне Блащиковски, отправлявшийся в аренду в «Фиорентину» несколько лет назад, оказался нужен Бруно Лаббадии всего в одном матче Бундеслиги. Кто может заручиться услугами Якуба? Возвращаться в Польшу пока что рановато – надо смело стучаться в офисы немецких команд и проситься на просмотр (хотя просматривать игрока такого калибра совершенно не с руки). Если в Германии финансовые условия Кубу не удовлетворят, всегда есть Италия и Испания, где зачастую выступают футболисты, близкие к завершению карьеры.

2. Эдуардо Да Силва (Хорватия, 35 лет).

Страшный перелом, полученный натурализованным бразильцем десять лет назад, мог поставить крест на его дальнейшей карьере. Невзирая на долгое восстановление (хорватский форвард пребывал в лазарете практически год), Да Силва вернулся в строй и, что самое удивительное, принял участие на чемпионате Европы 2012-го года, а затем, двумя годами позднее, выступил на бразильском мундиале. Вернуться к прежним кондициям Эдуардо не сумел – через полтора года после возвращения в строй его контракт с «Арсеналом» отказались продлевать, и хорват перебрался в «Шахтер» из Донецка. Украинский клуб на четыре года стал настоящим домом для бывшего форварда «канониров» - он не слишком много забивал, однако постоянно присутствовал на поле и помогал команде добывать очки за счет прессинга, грамотных позиционных действий и умения вести борьбу. В «Шахтере» в то время было огромное количество бразильцев, поэтому Эдуардо ощущал себя в своей тарелке. В начале прошлого года услугами Да Силвы заручилась польская «Легия», но 1 января 2019-го Эдуардо получил статус свободного агента. Кому может пригодиться .

1. Мусса Соу (Сенегал, 32 года).

Известный африканский форвард национальной сборной Сенегала освободился от контрактных обязательств первого июля прошлого года и с тех пор пребывает в поиске новой команды. В «Лилле» у Соу получалось все – он забивал, отдавал голевые передачи и постоянно нагнетал ситуацию у чужих ворот. В «Фенербахче» за два прихода Соу суммарно наколотил 64 гола, однажды выиграв чемпионат Турции и кубок страны. В общем, забивающий форвард. За полсезона в «Бурсаспоре», который, собственно, и расторг контракт Муссы, он отметился четырьмя голами, а после съездил на чемпионат мира в Россию. Мусса, по всей видимости, занимается по индивидуальной программе, желая поскорее решить вопрос о будущем. Думается, что во Франции, Турции и Китае этому форварду будут рады даже после полугодичного перерыва в карьере.

Георгий Артмеладзе