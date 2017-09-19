Путь на вершину: "Шальке" против "Баварии"
"Шальке" – "Бавария"
Стадион: "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен)
Начало матча: 21:30
Арбитр: Марко Фриц (Корб, Германия)
5-й тур чемпионата Германии по футболу порадует болельщиков очень интригующем противостоянием в Гельзенкирхене, где местный "Шальке" примет мюнхенскую "Баварию". Примечательно, что обе команды набрали одинаковое количество очков в предыдущих матчах и располагаются рядом друг с другом в турнирной таблице. Гости являются фаворитами встречи, однако к игре команды Карло Анчелотти в этом сезоне возникает немало вопросов, так что при должном отношении к делу "Шальке" будет способен отобрать очки у неудобного соперника из Мюнхена.
"Шальке" начал чемпионат с победы над серебряным призером Бундеслиги 2016/2017 – "Лейпцигом" – 2:0. Затем последовало поражение от выстрелившего на старте "Ганновера" – 0:1 и победы над "Штутгартом" и "Вердером" – 3:1 и 2:1 соответственно. Подопечные Тедеско располагаются на 4 строчке турнирной таблицы, что с учетом прошлогоднего 10-го места выглядит довольно достойно. "Шальке" не участвует в еврокубках, поэтому может сосредоточиться на главной задаче во внутреннем первенстве – попадании в Лигу Чемпионов.
По трансферной стоимости игроков гельзенкирхенцы – пятые в Бундеслиге с показателем 154,9 миллионов евро. Лучший бомбардир команды на данный момент – Набиль Бенталеб. На счету алжирца 2 гола в 4 матчах, хотя оба были забиты с пенальти. Закрепился в основе "Шальке" и украинец Евгений Коноплянка, на счету которого 4 мяча в 5 матчах во всех турнирах.
Чемпионы Германии в первых двух турах расправились с "Байером" и "Вердером" – 3:1 и 2:0, а затем потерпели гостевое поражение от "Хоффенхайма" – 0:2. В том матче команда Анчелотти выглядела откровенно слабо и заслуженно потеряла 3 очка. Затем были разгромлены "Андерлехт" в Лиге Чемпионов и "Майнц" в рамках Бундеслиги, общий счет двух матчей – 7:0. Странно видеть мюнхенцев лишь на третьей строчке, хоть чемпионат страны и стартовал не так давно.
Много критики получает в свой адрес главный тренер команды Карло Анчелотти, однако итальянец уже заверил болельщиков, что скоро его команда будет на вершине турнирной таблицы. Неплохо вписались в основной состав новички клуба – Толиссо и Зюле, начинает себя проявлять звездный колумбиец Хамес Родригес. Лучшим бомбардиром команды является Роберт Левандовски, на счету скандального в последнее время поляка 5 голов в 4 матчах.
Интересные факты противостояния "Шальке" и "Баварии":
В последних 10 матчах между этими командами было зафиксировано 7 побед "Баварии" и 3 ничейных исхода.
Беспроигрышная серия "Шальке" в родных стенах составляет 9 матчей.
"Бавария" забила как минимум 2 гола в 6 из 7 последних гостевых матчей.
Ориентировочные составы на игру:
"Шальке": Фэрманн, Налдо, Керер, Настасич, Очипка, Горетцка, Калиджури, Коноплянка, Стамбули, Харит, Бургшталлер.
"Бавария": Нойер, Рафинья, Хуммельс, Боатенг, Киммих, Алькантара, Толиссо, Рибери, Мюллер, Роббен, Левандовски.
Прогноз на матч "Шальке" – "Бавария":
Мюнхенцы по праву считаются фаворитами предстоящего матча, однако "Шальке" сейчас на ходу и им вполне по силам зацепиться за очки на домашней арене.
На победу "Шальке" букмекеры предлагают коэффициент 7,70, на ничью – 5,40, на победу "Баварии" – 1,41.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|4
|10
|2
|Ганновер 96
|4
|10
|3
|Бавария Мюнхен
|4
|9
|4
|Шальке
|4
|9
|5
|Хоффенхайм
|4
|8
|6
|РБ Лейпциг
|4
|7
|7
|Аугсбург
|4
|7
|8
|Гамбург
|4
|6
|9
|Штутгарт
|4
|6
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|4
|5
|11
|Герта
|4
|5
|12
|Байер Леверкузен
|4
|4
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|4
|4
|14
|Вольфсбург
|4
|4
|15
|Майнц 05
|4
|3
|16
|Фрайбург
|4
|2
|17
|Вердер Бремен
|4
|1
|18
|Кельн
|4
|0