Путь наверх: "Арсенал" принимает "Вест Бромвич" на "Эмирейтс"
"Арсенал" – "Вест Бромвич"
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Начало матча: 22:00
Арбитр: Роберт Мэдли (Йоркшир)
Шестой тур английской Премьер Лиги завершится противостоянием на "Эмирейтс", где местный "Арсенал" примет "Вест Бромвич". "Дрозды" на одно очко опережают своих соперников в турнирной таблице, а условная победа даже приблизит их к четвёртому месту. "Канонирам" также пора догонять лидирующую группу, ведь старт сезона у них, мягко говоря, неоднозначный.
"Арсенал" располагается на 12 месте в чемпионате, набрав всего 7 очков в 5 матчах. После провальных игр со "Сток Сити" и "Ливерпулем", подопечные Венгера вроде как пришли в себя и показали неплохой футбол в матче с "Челси", хоть и не смогли победить - 0:0. Ещё были победы над "Уотфордом" в чемпионате, "Кёльном" в Лиге Европы и "Донкастером" в Кубке Лиги с общим счётом - 7:1.
"Арсеналу" пора научиться обыгрывать прямых конкурентов в борьбе за высокие места, но начать придётся с "Вест Бромвича", благо он сейчас также выше "канониров". Не смогут принять участие в матче Уэлбек, Коклен, Касорла и Чемберс, также под вопросом выход на поле Озила и Уоллкота. Вокруг команды сейчас очень много слухов относительно ухода ведущих игроков, и ещё один посредственный сезон в совокупности с потерей лидеров Венгеру могут и не простить.
"Вест Бромвич" пока 10-й в чемпионате, и, как уже говорилось, удачный исход на "Эмирейтс" может подбросить команду сразу на несколько позиций вверх. В прошлом туре "дрозды" сыграли вничью с "Вест Хэмом" - 0:0, а затем уступили также на домашнем стадионе "Манчестер Сити" в рамках Кубка Лиги 1:2. "Вест Бромвич" откровенно слабо проводит выездные матчи, и главной задачей футболистов будет, скорее, не дать сыграть "Арсеналу" в свой футбол.
Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Вест Бромвича":
"Арсенал" выиграл 7 последних домашних матчей Премьер Лиги.
В 6 последних встречах между этими соперниками было зафиксировано 5 побед "Арсенала" и 1 виктория "Вест Бромвича".
"Дрозды" не смогли победить в 10 из 11 последних выездных матчей Премьер Лиги.
Ориентировочные составы на игру:
"Арсенал": Чех, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Колашинац, Ивоби, Санчес, Ляказетт.
"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Маколи, Гиббс, Доусон, Крыховяк, Филлипс, Бэрри, Ливермор, Родригес, Рондон.
Прогноз на матч "Арсенал" – "Вест Бромвич"
Лондонцы, несмотря на кадровые потери, являются фаворитами противостояния. Однако, если подопечным Венгера не удастся быстро нокаутировать соперника, у них могут возникнуть большие проблемы.
На победу "Арсенала" букмекеры предлагают коэффициент 1,37, на ничью – 5,40, на победу "Вест Бромвича" – 10,50.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Челси
|6
|13
|4
|Тоттенхэм
|6
|11
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|8
|Хаддерсфилд Таун
|6
|9
|9
|Бернли
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Эвертон
|6
|7
|14
|Суонси Сити
|6
|5
|15
|Сток Сити
|6
|5
|16
|Лестер Сити
|6
|4
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0