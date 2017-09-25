Путь наверх: "Арсенал" принимает "Вест Бромвич" на "Эмирейтс"

"Арсенал" – "Вест Бромвич"

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Начало матча: 22:00

Арбитр: Роберт Мэдли (Йоркшир)

Шестой тур английской Премьер Лиги завершится противостоянием на "Эмирейтс", где местный "Арсенал" примет "Вест Бромвич". "Дрозды" на одно очко опережают своих соперников в турнирной таблице, а условная победа даже приблизит их к четвёртому месту. "Канонирам" также пора догонять лидирующую группу, ведь старт сезона у них, мягко говоря, неоднозначный.





"Арсенал" располагается на 12 месте в чемпионате, набрав всего 7 очков в 5 матчах. После провальных игр со "Сток Сити" и "Ливерпулем", подопечные Венгера вроде как пришли в себя и показали неплохой футбол в матче с "Челси", хоть и не смогли победить - 0:0. Ещё были победы над "Уотфордом" в чемпионате, "Кёльном" в Лиге Европы и "Донкастером" в Кубке Лиги с общим счётом - 7:1.

"Арсеналу" пора научиться обыгрывать прямых конкурентов в борьбе за высокие места, но начать придётся с "Вест Бромвича", благо он сейчас также выше "канониров". Не смогут принять участие в матче Уэлбек, Коклен, Касорла и Чемберс, также под вопросом выход на поле Озила и Уоллкота. Вокруг команды сейчас очень много слухов относительно ухода ведущих игроков, и ещё один посредственный сезон в совокупности с потерей лидеров Венгеру могут и не простить.



"Вест Бромвич" пока 10-й в чемпионате, и, как уже говорилось, удачный исход на "Эмирейтс" может подбросить команду сразу на несколько позиций вверх. В прошлом туре "дрозды" сыграли вничью с "Вест Хэмом" - 0:0, а затем уступили также на домашнем стадионе "Манчестер Сити" в рамках Кубка Лиги 1:2. "Вест Бромвич" откровенно слабо проводит выездные матчи, и главной задачей футболистов будет, скорее, не дать сыграть "Арсеналу" в свой футбол.

Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Вест Бромвича":

"Арсенал" выиграл 7 последних домашних матчей Премьер Лиги.

В 6 последних встречах между этими соперниками было зафиксировано 5 побед "Арсенала" и 1 виктория "Вест Бромвича".

"Дрозды" не смогли победить в 10 из 11 последних выездных матчей Премьер Лиги.

Ориентировочные составы на игру:

"Арсенал": Чех, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Колашинац, Ивоби, Санчес, Ляказетт.

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Маколи, Гиббс, Доусон, Крыховяк, Филлипс, Бэрри, Ливермор, Родригес, Рондон.

Прогноз на матч "Арсенал" – "Вест Бромвич"

Лондонцы, несмотря на кадровые потери, являются фаворитами противостояния. Однако, если подопечным Венгера не удастся быстро нокаутировать соперника, у них могут возникнуть большие проблемы.

На победу "Арсенала" букмекеры предлагают коэффициент 1,37, на ничью – 5,40, на победу "Вест Бромвича" – 10,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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