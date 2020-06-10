Путь от интереса со стороны "Баварии" до провалов в составе аутсайдера Бундеслиги: история Кевина Фогта вас впечатлит!
Кевин Фогт в 2016 году пришел в "Хоффенхайм" и застал "золотой" период команды под руководством Юлиана Нагельсманна. Он стал основным центрбеком и даже примерил капитанскую повязку. В частности, он выводил "Хоффенхайм" на все матчи группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19 против, а за год до того капитанил против "Ливерпуля". Ковач дважды пытался продвинуть трансфер Фогта в "Баварию" – летом 2018-го и летом 2019-го. В Мюнхене категорически отказали хорватскому тренеру, мотивируя решение тем, что футболист не соответствует уровню "Баварии" (где-то боссы даже не прогадали). Далее карьера Кевина получила сильный удар. Перед началом нынешнего сезона "Хоффенхайм" возглавил Альфред Схрёдер (до того ассистировал Тен Хаагу в "Аяксе"). Отношения с новым тренером у Фогта не сложились. Он чувствовал себя комфортно в схемах с тремя центрбеками, а Схрёдер начал активно переходить на игру с 4-2-3-1 и 4-3-3.
Напряжение росло, а в декабре бабахнул громкий конфликт. Тренер раскритиковал Фогта на командном совещании, а затем несколько раз подряд оставил в запасе. "Кевин знает, почему не играет. Футбол – это не просто постучать мяч", – сказал тренер. 28-летний защитник решил не терпеть унижения и сложил полномочия капитана: "Доверие между мной и главным тренером исчезло. Смысл его решений и заявлений мне не понятен". "Хоффенхайм" не очень хотел терять лидера, однако пришлось зимой отпустить Фогта в аренду до конца сезона. Кевин в январе поехал спасать от вылета "Вердер". Удается это, откровенно говоря, так себе. Бременцы после коронавирусной паузы немного наладили игру (была 3-матчевая беспроигрышная серия), но остаются на предпоследнем месте с плохими шансами сохранить прописку в Бундеслиге.
Фогт получил место в основе "музыкантов" – он защищает позиции центрбека (среднего в тройке) и опорника. Постпандемическая игра Кевина не выдерживает никакой критики. Вся оборона "Вердера" дырявая, но грубые ошибки и пассивность Фогта в своей штрафной – это ужас. Не помогает даже хорошая игра в пас. Защитник превратился в посмешище, его троллят в сети, вспоминая слухи о "Баварии". За все время в Бремене он ни разу не получил от Kicker более 3 баллов – очень слабо. Провалов Кевина в матчах против "Байера" (1:4) и "Айнтрахта" (0:3) хватило на полноценную видеонарезку (Фогт - третий номер). Она стала вирусной в Twitter, правда на данный момент она недоступна. А на этой неделе "Вердер" принимал "Вольфсбург". "Музыканты" выглядели не хуже соперника, но проиграли – единственный гол Вегхорст забил именно из-под Фогта. Кевин только традиционно развел руками. Вот такое грустное падение!
Wout Weghorst’s height is a cheat code. Imagine being a defender and you have to face a 6’7” striker pic.twitter.com/3RexrwdFKA— Josh (@ftbljosh) June 7, 2020
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
|30
|20