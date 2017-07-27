Путь в Лиге Европы "Зенит" начинает против израильского "Бней Иегуда"

"Бней Иегуда" – "Зенит"

Стадион: "Ха-Мошава" (Петах-Тиква, Израиль)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы питерский "Зенит" сыграет в гостях с израильским клубом "Бней Иегуда". Команда Роберто Манчини является одним из лидеров чемпионата России и явным фаворитом противостояния с 11-й командой Израиля по итогам прошлого сезона.

Представляющий южный район Тель-Авива клуб "Бней Иегуда" весной выиграл Кубок Израиля, получив право сыграть в Лиге Европы. Однако в чемпионате страны дела у команды сложились не лучшим образом. Стартовав со второго раунда Лиги Европы, "Бней Иегуда" сумел благодаря домашней победе пройти словацкий "Тренчин" (1:1, 2:0). Завершать в гостях израильтяне должны были и серию с "Зенитом", однако по просьбе российского клуба первая игра состоится на поле соперника.

"Бней Иегуда" – скромный даже по израильским меркам клуб, который в 1990 году сумел выиграть чемпионский титул. В команде лишь четыре легионера, которые являются лидерами. Это голкипер Эмилиюс Зубас и форвард Нериюс Вальскис из Литвы, а также конголезец Дефуну Чибота, который забил второй мяч в домашнем матче с "Тренчином". Хорватский полузащитник Антонио Мршич в нынешнем сезоне на поле пока не выходил. Главным тренером "Бней Иегуды" с начала нынешнего года является 46-летний Иосиф Абукасис, который ранее возглавлял команду в 2011-2012 и 2013-2016 годах.

В отличие от израильской команды, "Зенит" уже провел две игры в национальном первенстве. В чемпионате питерцы стартовали с победы в Хабаровске со счетом 2:0. Во втором туре подопечные Роберто Манчини одержали победу уже дома над казанским Рубином (2:1). Отметим, что в последнем матче на Крестовском отличился молодой аргентинец Себастьян Дриусси, который и принес победу питерской команде.

В целом же по подбору исполнителей "Зенит" на две головы превосходит своего будущего соперника. Летом клуб хорошо укомплектовался. В Санкт-Петербург переехали Леонардо Паредас, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз и Себастьян Дриусси. Такое качественное усиление позволит Манчини играть на 3 фронта и без проблем выходить из сложных ситуаций.

Интересные факты противостояния "Бней Иегуды" и "Зенита":

"Зенит" выиграл в шести предыдущих гостевых встречах кряду

Во втором квалификационном раунде ЛЕ "Бней Иегуда" прошел клуб "Тренчин" из Словакии

Ранее в еврокубках команды не встречались

Ориентировочные составы на игру:

"Бней Иегуда": Зубаш – Бен Ари, Хабаши, Азуз, Константини, Тургеман, Гордана, Финиш, Кандиль, Хозез, Валскис.

"Зенит": Лодыгин – Смольников, Нету, Иванович, Кришито, Шатов, Паредес, Жулиано, Дриусси, Дзюба, Кокорин.

Прогноз на матч "Бней Иегуда" – "Зенит":

Прогнозировать в этой паре особо нечего. Питерцы просто обязаны проходить соперника из Израиля и двигаться дальше. На победу "Зенита" букмекеры предлагают низкий коэффициент – 1.28 баллов. Успех израильтян оценивается в 12.00 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru