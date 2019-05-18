"Путь Воина": Дзюба показал свой путь до чемпионского титула

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"Путь Воина": Дзюба показал свой путь до чемпионского титула

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в своем инстаграме опубликовал видео, в котором собраны моменты, в которых футболист забивал, играя за тульский "Арсенал", сборную России и "Зенит".

Свой ролик футболист подписал: "Путь Воина".

"Зенит" 4 мая досрочно оформил чемпионство России.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Путь Воина

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

В текущем сезоне игрок участвовал в 36 матчах за "Зенит", забив 13 голов и отдав 16 результативных передач.

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