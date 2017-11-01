Путевка в евровесну: "Шахтер" попробует второй раз обыграть "Фейеноорд"
"Шахтер" – "Фейеноорд"
Стадион: ОСК "Металлист" (Харьков, Украина)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция)
В рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе F состоится второе свидание донецкого "Шахтера" и нидерландского "Фейеноорда". В первом двумя неделями ранее "горняки" одержали волевую победу в Роттердаме и закрепились на второй строчке в турнирной таблице. На данный момент команда Паулу Фонсеки имеет в своем активе шесть очков, а вот голландцы проиграли все три матча в рамках турнира.
Если говорить о раскладах перед игрой, то все предельно ясно. "Шахтеру", после успеха на выезде, тем более нужно побеждать голландцев в Харькове. Это позволит донецкому клубу, во-первых, гарантировать себе европейскую весну, а во-вторых – увеличить шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Другими словами, в оставшихся двух матчах все будет в руках самих "горняков". Что касается "Фейеноорда", то поражение для него подобно смерти. Финиш в группе фактически превратится в формальность. А вот три очка позволят побороться еще даже за вторую путевку в 1/8 финала. Ничья же голландцам не особо поможет.
Что любопытно, после первого очного поединка, ни "Шахтер", ни "Фейеноорд" в своих национальных чемпионатах не выигрывали. Донетчане оба матча отыграли вничью. И если паритет в матче против "Динамо" (0:0) можно считать успехом, то потеря очков со "Сталью" (1:1) в минувшие выходные стала полной неожиданностью. Однако команда Джованни ван Бронкхорста провела этот отрезок еще хуже. Сначала "Фейеноорд" был разгромлен "Аяксом" на своем поле (1:4), а три дня назад не смог переиграть "Роду" (1:1).
В предстоящем матче "горняки" сыграют без своего ведущего центрального защитника – Ярослава Ракицкого, который был удален в Роттердаме. Есть потери и у гостей. В частности в поединке не примут участие Эрик Боттегин, Свен ван Беек и Ян-Ари ван дер Хейден.
Интересные факты противостояния "Шахтера" и "Фейеноорда":
"Фейеноорд" потерпел пять поражений в еврокубках кряду
"Шахтер" не проигрывает на протяжении 7 матчей
В последних пяти играх "Фейеноорд" одержал одну победу
На евроарене "горняки" выиграли четыре последних домашних матча
Ориентировочные составы на игру:
"Шахтер": Пятов – Бутко, Ордец, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Фред, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Феррейра.
"Фейеноорд": Джонс – Ньивкоп, Дикс, Сен Жюст, Хапс, Эль-Ахмади, Вилена, Амрабат, Боэтьюс, Бергёйс, Йоргенсен.
Прогноз на матч "Шахтер" – "Фейеноорд":
"Шахтер" проводит удачный сезон, лидируя в чемпионате Украины, продвигаясь по турнирной сетке Кубка страны, и занимает 2 место в группе Лиги Чемпионов. Дома команда Фонсеки проиграла только раз в этом сезоне, при 6 победах и одной ничьей. Серия без поражений в Харькове у "горняков" длится с 5 августа и насчитывает 7 матчей. У "Фейеноорда" наоборот сезон не складывается совершенно, команда отстала от лидеров в чемпионате страны, в еврокубках пока больше разочаровывает свой игрой и результатами. Плюс нужно отметить, что "Фейеноорд" не может победить в Лиге чемпионов в 10 матчах подряд, в 9 из этих поединков пропуская минимум 2 мяча в свои ворота.
Букмекеры ставят на победу "горняков", предлагая за успех донетчан коэффициент 1.31. Шансы "Фейеноорда" расцениваются как небольшие (коэффициент – 8.40). Что касается ничьей, то на этот результат коэффициент равен 5.25 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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