Путин: "Будем рассчитывать на то, что сборная России выстрелит на предстоящем Чемпионате Мира"

Президент РФ Владимир Путин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Я помню свой диалог с тренером сборной России по дзюдо. В преддверии Олимпиады в Лондоне он мне сказал, что главный старт - Олимпийские игры. А мы тогда средне выступили на чемпионате Европы. И на Олимпиаде тогда наши выступили так, как никогда за всю историю игр, даже лучше Японии. Будем рассчитывать на то, что и наша сборная по футболу на предстоящем чемпионате выстрелит и покажет свои лучшие качества", - приводит слова главы государства sport24.ru.

Напомним, сборная России обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА. | soccernews.ru