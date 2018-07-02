Путин дважды звонил Черчесову в день матча с Испанией
Президент РФ Владимир Путин лично позвонил тренеру сборной России Станиславу Черчесову после победы над испанцами в 1/8 финала Лиги Европы.
"Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших. Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное - вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты.
Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера - с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты. Путин сказал, что главное в спорте - это результат, и этот результат - победный для нашей сборной. Глава государства пожелал и Черчесову, и всем членам сборной успеха в следующей игре", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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