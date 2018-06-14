Путин: "Любовь к футболу объединяет нас всех в одну единую команду"

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на церемонии открытия Чемпионата Мира, которая состоялась в "Лужниках".

В своей торжественной речи глава государства сказал: "Дорогие друзья! Приветствую всех гостей легендарного московского стадиона "Лужники", всех, кто собрался в многочисленных фан-зонах Чемпионата Мира, кто видит нас у телеэкранов или в интернете. Поздравляю всю большую, многонациональную, дружную мировую футбольную семью с началом главного турнира планеты. Это грандиозное спортивное событие впервые проходит в России, и мы рады этому. В нашей стране футбол - это не просто самый массовый вид спорта. Футбол у нас по-настоящему любят, и любовь эта, что называется, с первого взгляда - первого официального матча, который состоялся в России в 1897-м году.

Мы ответственно готовились провести у себя в гостях это грандиозное мероприятие и сделали все, чтобы болельщики, спортсмены, специалисты могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника футбола и получили удовольствие от пребывания в России - открытой, гостеприимной и радушной, обрели здесь новых друзей и единомышленников. Нас, преданных поклонников футбола, миллиарды людей на планете. Где бы мы ни жили, каким бы традициям ни следовали, любовь к футболу объединяет нас всех в одну единую команду. Все члены этой команды хорошо понимают и чувствуют друг друга. В этом единстве, над которым не властны ни различия в языках, ни в идеологиях, ни в вере, и заключается великая сила футбола и спорта в целом, сила его гуманистических начал. Наша задача - сберечь эту силу, это единство для будущих поколений во имя развития спорта и укрепления мира и взаимопонимания между народами. Желаю всем командам успеха, а болельщикам - незабываемых впечатлений. Добро пожаловать в Россию!".

Напомним, сборная России открыла счет в матче с Саудовской Аравией. | soccernews.ru