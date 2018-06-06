Путин может принять личное решение по Черчесову

7 Теги россиявасилий уткинстанислав черчесов

Путин может принять личное решение по Черчесову
Известный комментатор Василий Уткин предположил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может уволить главного тренера сборной России Станислава Черчесова

"Спорим, завтра Черчесова уволит президент на прямой линии?.." – написал Уткин в своем твиттере.

Напомним, что сборная России не смогла выиграть ни разу в последних семи матчах.

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комментарии
Виктор Торопов

Если даже сейчас его поменять, то хуже не будет точно, а вот поправить в игре еще можно. Подобные вещи случались, вспомните Слуцкого! Черчесов просто не понимает современного футбола, у него нет ни идей, ни тактических навыков, он не видит игры, не способен на тактические хитрости. Игроки просто не знают что делать на поле. А футбол это прежде всего расположение футболистов для удобного взаимодействия между собой, а не бесконечная импровизация. У меня нет претензий к футболистам, они делают то что говорит тренер, а он сам не знает что делать, поэтому еще раз, уберите это чудовище и футболисты оживут!

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Френк

Это надо было сделать как минимум 1,5 года назад,а теперь пожинаем плоды черчесовской работы

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гно

он не дебил он просто вор

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Леонид

Если Владимир Владимирович сподобится на такой шаг, то это будет мудрое решение.

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Леонид

Если Владимир Владимирович сподобится на такой шаг, то это будет мудрое решение.

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Леонид

Если Владимир Владимирович сподобится на такой шаг, то это будет мудрое решение.

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Пьянь

Так он дебил полный, откуда у него мудрые решения?

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