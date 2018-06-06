Путин может принять личное решение по Черчесову



Известный комментатор Василий Уткин предположил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может уволить главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"Спорим, завтра Черчесова уволит президент на прямой линии?.." – написал Уткин в своем твиттере.

Напомним, что сборная России не смогла выиграть ни разу в последних семи матчах.

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