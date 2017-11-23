Путин может принять участие в жеребьёвке группового этапа ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин может принять участие в жеребьёвке группового этапа Чемпионата Мира 2018 года.

"Мы не исключаем такой возможности и надеемся, что у президента будет время это сделать. Подготовка к Чемпионату Мира идёт полным ходом: и содержательно, и технически, и с точки зрения создания инфраструктуры. Мероприятие действительно обещает быть великолепным" - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что жеребьёвка группового этапа ЧМ-2018 состоится 1 декабря в Государственном кремлёвском дворце в Москве.

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