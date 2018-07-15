Путин: "Мы рады, что благодаря ЧМ-2018 рухнули мифы о России"

Президент РФ Владимир Путин рассказал о влиянии Чемпионата Мира 2018 года на мнение иностранцев касательно России.

"Россия основательно и ответственно готовилась к Чемпионату Мира. И мы искренне рады, что он удался, объединил миллионы людей вокруг футбола. Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны. Мы рады, что наши гости всё увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения. Знаем, что зарубежные гости, болельщики не раз говорили, что хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, друзей" - сказал глава государства.

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