Путин наградил чиновников, избитых Кокориным и Мамаевым

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил чиновников, избитых Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Как сообщают российские СМИ, Денис Пак и Сергей Гайсин награждены "за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей". Речь идёт о проекте "Кортеж".

Пак получил орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а Гайсин - орден Александра Невского. Кроме них были награждены ещё более 20 человек.

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