Путин наградил Инфантино орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградит главу ФИФА Джанни Инфантино орденом Дружбы.

"За большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года наградить орденом Дружбы Инфантино Джованни Винченцо - президента Международной федерации футбола, гражданина Швейцарской Конфедерации и Итальянской Республики", - написали в указе.

Ранее сообщалось, что Инфантино - единственный кандидат на пост главы ФИФА.

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