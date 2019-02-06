Путин наградил Инфантино орденом Дружбы

Теги джанни инфантинофифа

Путин наградил Инфантино орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградит главу ФИФА Джанни Инфантино орденом Дружбы.

"За большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года наградить орденом Дружбы Инфантино Джованни Винченцо - президента Международной федерации футбола, гражданина Швейцарской Конфедерации и Итальянской Республики", - написали в указе.

Ранее сообщалось, что Инфантино - единственный кандидат на пост главы ФИФА.

Не пропустите:  Эмери выступает за продажу одного из защитников "Арсенала"  | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Арест Кокорина и Мамаева продлили еще на 2 месяца

Арест Кокорина и Мамаева продлили еще на 2 месяца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов