Путин наградил Инфантино орденом Дружбы, швейцарец поблагодарил президента на русском языке
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград, которая прошла сегодня в Кремле, отметил заслуги президента ФИФА Джанни Инфантино.
Швейцарский функционер получил из рук главы государства орден Дружбы "за большой вклад в подготовку и проведение Чемпионата Мира по футболу 2018 года".
"Мы - страна удивительных возможностей, щедрая, гостеприимная, открытая к сотрудничеству и диалогу. Мы дорожим дружбой и признательны всем, кто поддерживает эти традиции, продвигает идеи мира и партнёрства в самых разных областях. Одной из них, безусловно, является спорт. Яркий праздник, который подарил нам Чемпионат Мира по футболу, надолго останется в памяти. Благодарен всем, кто помог этой мечте осуществиться - гражданам России, нашим зарубежным партнёрам и в первую очередь, конечно, президенту Международной федерации футбола господину Джованни Инфантино", - сказал Путин.
"Большое спасибо. Слава России!" - ответил Инфантино.
И вам большое спасибо, Джанни Инфантино, за помощь в организации ЧМ 2018 по футболу pic.twitter.com/jj4GNb1Cq0— Путин говорит (@CzarSays) 23 мая 2019 г.
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|Зенит Санкт-Петербург
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|Краснодар
|29
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|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20