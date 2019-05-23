Путин наградил Инфантино орденом Дружбы, швейцарец поблагодарил президента на русском языке

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград, которая прошла сегодня в Кремле, отметил заслуги президента ФИФА Джанни Инфантино.

Швейцарский функционер получил из рук главы государства орден Дружбы "за большой вклад в подготовку и проведение Чемпионата Мира по футболу 2018 года".

"Мы - страна удивительных возможностей, щедрая, гостеприимная, открытая к сотрудничеству и диалогу. Мы дорожим дружбой и признательны всем, кто поддерживает эти традиции, продвигает идеи мира и партнёрства в самых разных областях. Одной из них, безусловно, является спорт. Яркий праздник, который подарил нам Чемпионат Мира по футболу, надолго останется в памяти. Благодарен всем, кто помог этой мечте осуществиться - гражданам России, нашим зарубежным партнёрам и в первую очередь, конечно, президенту Международной федерации футбола господину Джованни Инфантино", - сказал Путин.

"Большое спасибо. Слава России!" - ответил Инфантино.

И вам большое спасибо, Джанни Инфантино, за помощь в организации ЧМ 2018 по футболу pic.twitter.com/jj4GNb1Cq0 — Путин говорит (@CzarSays) 23 мая 2019 г.

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