Путин назвал фаворита ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин считает, что сборная Испании является главным фаворитом Чемпионата Мира-2018.
"Мы хотим, чтобы этот чемпионат мира стал праздником для всего мира, и я думаю, что мы это сделаем", – отметил Путин.
Чемпионат Сира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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