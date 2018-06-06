Путин назвал фаворитов ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин рассказал о том, кого видит фаворитом Чемпионата Мира-2018.

"Это сложный вопрос. Там много претендентов. Это и латиноамериканские команды – это Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих Чемпионатах Мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший", - сказал он.

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