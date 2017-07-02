Путин не посетит финал Кубка Конфедераций

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Путин не посетит финал Кубка Конфедераций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует присутствовать на финальном матче Кубка Конфедераций, а также церемонии закрытия турнира.

Напомним, что финал, в котором сразятся сборные Чили и Германии, состоится сегодня в Санкт-Петербурге в 21:00 по московскому времени.

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Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

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