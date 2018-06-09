Путин обратился к гостям ЧМ-2018

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гостям Чемпионата Мира 2018 года.

Видеообращение главы государства опубликованно в официальном твиттере Кремля.

Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA https://t.co/EendMAjD0y pic.twitter.com/B0asAYfdYg — Президент России (@KremlinRussia) 8 июня 2018 г.

Напомним, что ЧМ-2018 стартует 14 июня и продлится до 15 июля.

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