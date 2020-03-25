Путин объявил нерабочей следующую неделю в России

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Путин объявил нерабочей следующую неделю в России
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил нерабочей в России следующую неделю из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

"Прошу граждан внимательно отнестись к рекомендациям. Особенно это важно для граждан из зон риска. Нужно максимально снизить этот риск.

Следующая неделя — нерабочая, с сохранением зарплаты. Все структуры жизнеобеспечения продолжат свою работу. Длинные выходные нужны для того, чтобы снизить распространение болезни. Давайте не полагаться на русский авось, это может коснуться каждого, и тогда всё, что сейчас проиходит во многих странах, может стать нашим ближайшим будущим. Нужно проявить дисциплину и ответственность, и главное сейчас — побыть дома", — сказал Путин.

Напомним, что в Российской Премьер-Лиги приостановлены все матчи до апреля.

В данный момент в России официально зарегестрировано 658 случаев заболевания коронавирусом. Скончался 1 человек. Во всем мира число заразившихся превысило отметку в 439 тысяч человек. Число смертей от заболевания, вызванных вирусом, составляет почти 20 тысяч человек.

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