Путин объявил нерабочей следующую неделю в России
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил нерабочей в России следующую неделю из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
"Прошу граждан внимательно отнестись к рекомендациям. Особенно это важно для граждан из зон риска. Нужно максимально снизить этот риск.
Следующая неделя — нерабочая, с сохранением зарплаты. Все структуры жизнеобеспечения продолжат свою работу. Длинные выходные нужны для того, чтобы снизить распространение болезни. Давайте не полагаться на русский авось, это может коснуться каждого, и тогда всё, что сейчас проиходит во многих странах, может стать нашим ближайшим будущим. Нужно проявить дисциплину и ответственность, и главное сейчас — побыть дома", — сказал Путин.
Напомним, что в Российской Премьер-Лиги приостановлены все матчи до апреля.
В данный момент в России официально зарегестрировано 658 случаев заболевания коронавирусом. Скончался 1 человек. Во всем мира число заразившихся превысило отметку в 439 тысяч человек. Число смертей от заболевания, вызванных вирусом, составляет почти 20 тысяч человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20