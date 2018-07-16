Путин оценил выступление сборной России на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин дал оценку выступлению национальной сборной на домашнем Чемпионате Мира 2018 года.

"Думаю, миллионы людей, кто бы что ни говорил, не ожидали такого результата от нашей команды. Мы можем быть горды тем, что у нас появился такой замечательный тренер, причём российский тренер. Мы можем гордиться командой. Разумеется, спорт - это не искусство, где просто любуются происходящими событиями, нужен результат, но и результат у них был достойный. Но самое главное - что мы поняли, что у нас есть футбол, своя команда, что у нас появляется своя школа и что мы можем рассчитывать на более высокие места. Особенно мне понравилось то, что ребята показали характер и качество игры. Они боролись до конца. Мне кажется, что это главное. За это мы должны быть им благодарны, должны их поддержать. Давно у нас не было такого результата. Считаю, что мы должны их поздравить и соответствующим образом настроить на будущие победы" - сказал Путин.

Напомним, что сборная России сенсационно добралась до четвертьфинала мундиаля, где только в серии пенальти уступила будущему финалисту ЧМ Хорватии.

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