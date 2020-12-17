Путин отреагировал на интимное видео с участием Дзюбы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился мнением об интимном видео с участием нападающего сборной России и петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, который мастурбировал на камеру.

"Он пускай там сам разбирается со своими связями и делами. Но влезать в личную жизнь - это, конечно, недостойно для нормального общества. Ясно, что, к сожалению, это всегда будет, и для публичных людей, а он все-таки человек публичный, это было неизбежно. Так что для него и других публичных людей - это хороший урок. Имейте это ввиду. А также имейте ввиду, что есть определенные общие правила и лучше их придерживаться. Что касается профессиональной деятельности, это на ней отражаться не должно. Смотрел ли я видео с Дзюбой? Нет, не смотрел", - сказал Путин во время "Прямой линии".

Дзюба женат с 2012 года, у него есть двое сыновей.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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