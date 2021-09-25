Путин ответил Жириновскому на предложение отправить Мамаева и Кокорина в Сибирь

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал слова лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил отправлять в ссылку заключенных, которые совершили преступления, как футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

"Все-таки обеспечение трудовыми ресурсами с помощью ссылки — наверное, это не наш метод! Вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это не будет работать как минимум. Это чрезмерно. Они и работать не будут как следует, вот в чем дело", - сказал Путин.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, осенью 2018 года избили трех человек в Москве. За это они получили тюремные сроки от 17 до 18 месяцев лишения свободы. Все они, кроме Протасовицкого, досрочно вышли на свободу по УДО.

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