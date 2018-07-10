Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует посетить финал Чемпионата Мира, который состоится в ближайшее воскресенье.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В частности, он поведал: "Изначально график президента не предусматривал посещение каких-либо игр, кроме матча открытия и финала. Ожидаем, что президент будет на финальной игре турнира".

Напомним, сегодня в первом полуфинале ЧМ сыграют сборные Франции и Бельгии. | soccernews.ru