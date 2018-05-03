Путин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем ЧМ

Президент РФ Владимир Путин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Этим летом в Россию приедут действительно лучшие из лучших, самые талантливые футболисты мира. Но, конечно, особое внимание российских болельщиков будет приковано к выступлению национальной команды. Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и, главное, покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики",- цитирует президента страны Чемпионат.

Напомним, Аршавин оценил шансы сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru