Путин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем ЧМ

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Путин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем ЧМПрезидент РФ Владимир Путин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Этим летом в Россию приедут действительно лучшие из лучших, самые талантливые футболисты мира. Но, конечно, особое внимание российских болельщиков будет приковано к выступлению национальной команды. Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и, главное, покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики",- цитирует президента страны Чемпионат.

Напомним, Аршавин оценил шансы сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru

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