Путин похвалил футболистов сборной России за игру на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин похвалил футболистов национальной сборной за игру на Чемпионате Мира 2018 года.

"Мы знаем о результатах ЧМ-2018, знаем, как он шёл. Несмотря на отсутствие медалей, очень хотелось с вами встретиться, поблагодарить за игру, вручить почётные грамоты и государственные награды. Вы выступили ярко, уверенно, проявили сплочённость, волю, играли не жалея себя. То, как вы реализовали девиз "Играем за вас", оказалось для болельщиков более важным, чем какой-то медальный результат. Ваша самоотверженная, слаженная игра - долгожданный подарок для миллионов болельщиков в нашей стране. Да что говорить, даже далёкие от футбола люди не отходили от экранов и гордились национальной командой. Вы дали всем веру в то, что отечественный футбол возрождается, набирает новую силу и авторитет" - сказал Путин.

Напомним, что сборная России впервые в своей истории добралась до четвертьфинала мундиаля.

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