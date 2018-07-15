Путин получил в подарок именную футболку сборной Хорватии: фото



Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович подарила президенту РФ Владимиру Путину игровую майку своей национальной команды.

"Хотела бы поздравить вас с тем, что этот чемпионат мира по футболу является действительно примером, как нужно организовывать подобные мероприятия. Вы не только обеспечили болельщикам свободное передвижение, но и предотвратили какие-либо инциденты и высказывания, которые могут расцениваться как проявление ненависти", - сказала Грабар-Китарович.

В финале ЧМ-2018 Хорватия сыграет с Францией. Матч начнется в 18:00 мск.

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