Путин посетит церемонию открытия ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин лично побывает на торжественной церемонии открытия Чемпионата Мира-2018, которая пройдет сегодня на стадионе "Лужники" в Москве.
Также церемонию посетят другие главы государств и правительств, в частности Президент Республики Абхазия, Президент Азербайджанской Республики, Премьер-министр Республики Армения, Президент Республики Беларусь, Президент Многонационального Государства Боливия, Президент Республики Казахстан, Президент Киргизской Республики, Председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР, Председатель Совета министров Ливанской Республики, Президент Республики Молдова, Президент Республики Панама, избранный Президент Республики Парагвай, Президент Республики Руанда, Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, Президент Республики Таджикистан, Президент Республики Узбекистан, Президент Республики Южная Осетия.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|1
|3
|2
|Египет
|0
|0
|3
|Уругвай
|0
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|0
|0
|2
|Испания
|0
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|4
|Иран
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|0
|0
|2
|Австралия
|0
|0
|3
|Перу
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Исландия
|0
|0
|3
|Хорватия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Швейцария
|0
|0
|3
|Коста-Рика
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Мексика
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Панама
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0