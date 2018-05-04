Президент РФ Владимир Путин посетит первый матч Чемпионата Мира 2018-го года, в котором сборная России сыграет против национальной команды Саудовской Аравии.

Об этом, как информирует Чемпионат, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В частности, он отметил: "Пока могу с уверенностью сказать, что президент посетит открытие чемпионата мира по футболу. Это матч сборных России и Саудовской Аравии".

Напомним, Путин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем ЧМ. | soccernews.ru