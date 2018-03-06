Путин поучаствовал в видеоролике "100 дней до старта ЧМ-2018"

В официальном твиттере Чемпионата Мира 2018 года опубликован видеоролик, приуроченный к тому, что до старта мундиаля осталось 100 дней.

В съёмках приняли участие звёзды мирового футбола, а также президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

Не пропустите: ЧМ-2018 стартует ровно через 100 дней. | http://soccernews.ru