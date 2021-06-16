Путин поздравил сборную России с победой над Финляндией

Фото: инстаграм Путина

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией (1:0) в игре Евро-2020.

"Поздравляю, молодцы", - сказал Путин во время пресс-конференции в Женеве.

Напомним, что Россия с тремя очками занимает в группе второе место. Столько же очков у Бельгии и Финляндии. В последнем туре Россия встретится с Данией.

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