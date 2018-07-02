Путин поздравил сборную с выходом в четвертьфинал

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поздравил сборную России с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018.

"Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел матч и болел за наших. Еще до игры, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящем матче, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное - вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты. Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода встречи никто в нашей стране их не осудит.

Сразу же по завершении матча Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера - с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты. Путин сказал, что главное в спорте - это результат, и этот результат - победный для нашей сборной. Глава государства пожелал и Черчесову, и всем членам сборной успеха в четвертьфинале" - приводят слова Пескова российские СМИ.

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