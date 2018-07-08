Путин позвонил Черчесову после матча Россия - Хорватия

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Путин позвонил Черчесову после матча Россия - Хорватия

Президент России Владимир Путин позвонил главному тренеру национальной сборной Станиславу Черчесову после четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Хорватии.

"Владимир Владимирович звонил днём, мы переговорили. Сейчас тоже звонил, поздравил с хорошей игрой, тем, как себя проявили. Пожелал, чтобы держали голову выше" - рассказал Черчесов.

Отметим, что Путин не смог присутствовать на матче, который стал последним для сборной России на домашнем мундиале.

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