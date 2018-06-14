Путин позвонил Черчесову после успеха сборной России в стартовом матче ЧМ-2018



Президент РФ Владимир Путин лично позвонил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову во время пресс-конференции после матча Чемпионата Мира-2018 с Саудовской Аравии (5:0).

"Звонил мне глава страны, поздравил и просил передать всем футболистам "спасибо" за ту игру, которую они показали, и так держать дальше.

Можно ли сказать, что этой победой мы заткнули два года критики в свой адрес? Мы никому ничего не затыкаем, делаем свою работу", – приводят слова Черчесова российские СМИ.

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