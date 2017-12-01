Путин прибыл на жеребьёвку ЧМ-2018

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Путин прибыл на жеребьёвку ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин прибыл на жеребьёвку Чемпионата Мира 2018 года, сообщают российские СМИ.

Путин уже находится в Государственном Кремлёвском дворце, в котором состоится мероприятие. Ожидается, что российский лидер выступит с речью.

Напомним, что начало жеребьёвки запланировано на 18:00 по московскому времени.

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