Путин пригласил сборную России в Калининград

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Путин пригласил сборную России в КалининградПрезидент России Владимир Путин пригласил футболистов и тренерский штаб в Калининград на совещание по использованию наследия ЧМ-2018.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

 "Он пригласил их в Калининград, где будет совещание по наследию чемпионата. Он отметил, что пока неизвестно, намерен ли президент наградить российских футболистов по итогам их выступления на чемпионате", - сказал Песков.

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Комментарии
DUNGA

Конечно можно.а нужно наградит хоть чем то

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