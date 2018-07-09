Путин пригласил сборную России в Калининград

Президент России Владимир Путин пригласил футболистов и тренерский штаб в Калининград на совещание по использованию наследия ЧМ-2018.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он пригласил их в Калининград, где будет совещание по наследию чемпионата. Он отметил, что пока неизвестно, намерен ли президент наградить российских футболистов по итогам их выступления на чемпионате", - сказал Песков.

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