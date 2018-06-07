Путин пригрозил Украине из-за возможных провокаций во время Чемпионата Мира

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Путин пригрозил Украине из-за возможных провокаций во время Чемпионата МираПрезидент РФ Владимир Путин пригрозил Украине из-за ее возможных провокаций во время проведения Чемпионата Мира.

"Я надеюсь, что провокаций со стороны Украины во время ЧМ-2018 не будет. Если это случится, то это негативно повлияет на украинскую государственность", - приводит слова главы государства sport24.ru.

Напомним, Путин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru

комментарии
Троглодит

Soccernews, я выбрал вас именно из-за аполитичности. В то время, как все другие продались и дружно размещали новости о сборной России, голосующей на выборах президента, вы не обмолвились об этом балагане ни словом. И вот теперь - сплошной Путин, каждый день. Что случилось? На вас давят?

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