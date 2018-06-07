Путин пригрозил Украине из-за возможных провокаций во время Чемпионата Мира

Президент РФ Владимир Путин пригрозил Украине из-за ее возможных провокаций во время проведения Чемпионата Мира.

"Я надеюсь, что провокаций со стороны Украины во время ЧМ-2018 не будет. Если это случится, то это негативно повлияет на украинскую государственность", - приводит слова главы государства sport24.ru.

Напомним, Путин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru