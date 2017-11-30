Путин примет участие в жеребьёвке ЧМ-2018

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Путин примет участие в жеребьёвке ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин примет участие в жеребьёвке группового этапа Чемпионата Мира 2018 года, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Перед мероприятием Путин встретится со звёздами мирового футбола, которые прибудут в Москву.

Напомним, что жеребьёвка ЧМ-2018 состоится в пятницу, 1 декабря.  

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