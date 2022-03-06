Путин принял закон о российском футболе

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о борьбе с организацией договорных матчей в российском спорте, сообщает "Р-Спорт".

По сведениям источника, в законе прописаны понятия: "конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта" и "инсайдерская информация".

Общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги обязаны утвердить перечни инсайдерской информации и обеспечить их размещение на своих сайтах в течение пяти дней с момента утверждения.

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