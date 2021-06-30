Путин прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020

Президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии" прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020.

"Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи. Но то, что сборная по хоккею и тем более футболу, не отличились — это факт, который не может остаться незамеченным. В детали и подробности вдаваться не буду, у нас есть специалисты. Я хоть и мастер спорта по самбо и дзюдо, но ни в хоккее, ни футболе я себя им не считаю. Нужно довериться им.

Здесь нет ничего личного, так обычно происходит — надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной. И вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить. Имею в виду и кадровую составляющую. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом. Потенциал у нас есть", — сказал Владимир Путин.

Напомним, что сборная России заняла 4-е место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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