Путин прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020
Президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии" прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020.
"Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи. Но то, что сборная по хоккею и тем более футболу, не отличились — это факт, который не может остаться незамеченным. В детали и подробности вдаваться не буду, у нас есть специалисты. Я хоть и мастер спорта по самбо и дзюдо, но ни в хоккее, ни футболе я себя им не считаю. Нужно довериться им.
Здесь нет ничего личного, так обычно происходит — надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной. И вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить. Имею в виду и кадровую составляющую. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом. Потенциал у нас есть", — сказал Владимир Путин.
Напомним, что сборная России заняла 4-е место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Также не пропустите: Артем Ребров высказался о Станиславе Черчесове. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Официально: Бенитес - главный тренер "Эвертона"
-
Булыкин прокомментировал слова Путина о сборной России
-
Роберто Мартинес высказался перед игрой с Италией
-
Врач киевского "Динамо" рассказал о сроках восстановления Беседина
-
Виллаш-Боаш высказался о возможном назначении в сборную России
-
Черчесов высказался о вылете сборной России с Евро-2020
-
Слуцкий может вновь возглавить сборную России
-
Путин прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020
-
Артем Ребров высказался о Станиславе Черчесове
-
"Рубин" подпишет защитника "Локомотива"
-
Погба прокомментировал вылет Франции с Евро-2020
-
Суд Москвы вынес приговор брату Кокорина
-
РФС предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ
-
Нападающий сборной Украины пропустит остаток Евро-2020 из-за жуткой травмы
-
"Лестер" купил лучшего нападающего чемпионата Австрии за рекордную сумму
-
РФС дали официальную оценку выступлению сборной России на Евро-2020
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Усмана Дембеле
-
Линекер неожиданным образом прокомментировал удаление игрока сборной Швеции в матче с Украиной
-
Легенда "Зенита" отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020
-
Появилось видео с братом Кокорина, который арестован в Москве