Путин рассказал, какие матчи ЧМ-2018 планирует посетить

Президент России Владимир Путин посетит не только матч открытия и финал, но и другие матчи Чемпионата Мира.

Напомним, что мировое первенство пройдет в России в 11 городах и на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

"Да, я буду смотреть. И потом, я как глава государства, которое принимает чемпионат, должен быть на открытии, на закрытии. Я посмотрю на свой график. Если смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх", - сказал он

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